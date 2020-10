DJ MARKET TALK: Deutsche Bank vê provisões para malparado de EUR300M no 3T

(DJ Bolsa)-- As provisões para o crédito malparado do Deutsche Bank devem cair no terceiro trimestre quando comparadas com os três meses anteriores, de acordo com a transcrição de uma chamada recente com analistas. O banco alemão espera reservar no trimestre cerca de EUR300 milhões para o malparado. No segundo trimestre, o banco reservou EUR761 milhões para perdas de crédito, o montante mais elevado em mais de uma dé... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

