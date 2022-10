DJ MARKET TALK: Diferença da inflação principal, subjacente dos EUA será avaliada

(DJ Bolsa)-- A inflação dos EUA ainda não atingiu um pico, com a contínua subida dos alimentos, custos imobiliários e cuidados de saúde, ainda que a energia mostre sinais de moderação, diz Michael Weisz, presidente da Yieldstreet, numa nota. Weisz vai olhar para a continuação de divergência da direção entre os indicadores principais e subjacentes em comparação com o período anterior. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.