DJ MARKET TALK: Dimensão de aumento de taxas do BCE em maio ainda está em aberto

(DJ Bolsa)-- Com duas semanas até à próxima reunião do Banco Central Europeu, a 4 de maio, a única questão parece ser a de saber se o banco vai optar por um aumento de 25 ou 50 pontos base das taxas de juro, refere Carsten Brzeski, diretor de macro global do ING, numa nota. "A divisão crescente dentro do BCE, sinalizada nas minutas, é provavelmente o melhor argumento para um compromisso de um aumento de 25 pontos base"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.