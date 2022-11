DJ MARKET TALK: Dimensão do prejuízo do 4T do Credit Suisse surpreendeu pela negativa

(DJ Bolsa)--Embora o prejuízo esperado do Credit Suisse no quarto trimestre seja parte de uma tendência, a magnitude foi uma surpresa negativa, disseram Flora Bocahut e Theo Massing, analistas da Jefferies. O banco suíço deve reportar um prejuízo antes de impostos no 4T de até CHF1,5 mil milhões, impulsionado por fluxos de saída de capital na gestão de património -- muito pior do que o prejuízo anteriormente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.