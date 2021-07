DJ MARKET TALK: Dinâmica oferta/procura da dívida da Zona Euro é favorável

(DJ Bolsa)-- A dinâmica de oferta e procura deve ser amplamente favorável no espaço da dívida soberana da Zona Euro no segundo semestre deste ano, dizem os estrategas de taxas do Barclays. Os estrategas preveem que as emissões líquidas de resgates e a flexibilização quantitativa do Banco Central Europeu não ultrapassem os EUR200 mil milhões. Os estrategas veem os riscos de subida para a oferta projetada de obrigaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone