DJ MARKET TALK: Discursos de responsáveis do BCE darão mais pistas que minutas

(DJ Bolsa)-- As minutas da reunião de política monetária do Banco Central Europeu de 16 de março podem dar informações sobre a nova função de reação do BCE, da qual depende a trajetória de aumentos das taxas, mas os discursos dos responsáveis do BCE podem ser um indicador mais fiável, escrevem os estrategas de taxas do Citi. "Vamos estar atentos aos três pilares da função de reaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.