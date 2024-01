DJ MARKET TALK: Discussões sobre cortes de taxas do BCE são prematuras, diz Nagel

(DJ Bolsa)-- Qualquer discussão sobre cortes das taxas de juro pelo Banco Central Europeu é prematura, de acordo com o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel. "Talvez possamos esperar pelas férias de verão, ou assim, mas não quero especular", disse Nagel à Bloomberg numa entrevista no Fórum Económico Mundial, em Davos. Os mercados monetários descontam um primeiro corte de taxas em abril, dizem dados da Refinitiv.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.