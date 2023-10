DJ MARKET TALK: Disparo de encomendas industriais alemãs disfarça fatores únicos

(DJ Bolsa)-- Apesar da subida das encomendas industriais da Alemanha em agosto, os níveis das encomendas industriais continuam deprimidos e oferecem pouca margem para otimismo acerca da indústria transformadora do país, refere o economista do HSBC Christian Fuertjes numa nota. À primeira vista, a recuperação de 3,9% é um sinal de alívio, especialmente porque não foi impulsionada pelas encomendas em bruto, como em maio ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.