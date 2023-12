DJ MARKET TALK: Disrupções no Mar Vermelho não devem reduzir oferta de petróleo

(DJ Bolsa)-- As disrupções do tráfego no Mar Vermelho não devem resultar em perdas na oferta de petróleo, diz Joel Hancock, do Natixis. Os ataques de rebeldes Houthi do Iémen levaram que a grandes empresas de navegação e petrolíferas suspendessem o tráfego no Mar Vermelho e redirecionassem os navios através do Cabo da Boa Esperança. "Não prevemos qualquer perda de oferta tendo em conta o facto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.