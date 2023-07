DJ MARKET TALK: Dissociação da China continua a ser um receio do mercado

(DJ Bolsa)-- Deixando de lado os desafios económicos internos, o principal receio do mercado da China é a desacoplagem/dissociação numa altura de convulsão geopolítica, disseram os economistas do Morgan Stanley Research. A retirada do risco das cadeias de distribuição da China vai diminuir os fluxos de investimento direto estrangeiro e reduzir os contágios de produtividade, colocando desafios à perspetiva de crescimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.