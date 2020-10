DJ MARKET TALK: Divergência entre taxas do dólar, euro é insustentável no longo prazo

(DJ Bolsa)-- Os mercados de taxas do dólar e do euro que se movem em direções opostas não são sustentáveis no longo prazo, dizem os estrategas de taxas do Société Générale Adam Kurpiel e Jorge Garayo. Os estrategas esperam que o resultado das eleições dos EUA dê uma direção aos mercados de taxas até ao final do ano, "a não ser que o pessimismo da Covid se espalhe ainda mais"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone