DJ MARKET TALK: Dívida com duration longa oferece risco-recompensa positivo

(DJ Bolsa)-- Com o fim do ciclo de restrição monetária dos bancos centrais, as obrigações com duration longa oferecem um risco-recompensa positivo, mesmo que demore algum tempo até que a inflação caia para níveis apropriados, escrevem os estrategas do Société Générale, numa nota. A yield das Bunds a 10 anos está de volta abaixo de 2,50% depois de subir durante pouco tempo acima de 2,68%, dizem,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.