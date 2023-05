DJ MARKET TALK: Dívida de Espanha pode beneficiar no pós-eleições

(DJ Bolsa)-- As obrigações de Espanha podem beneficiar com uma postura orçamental de maior prudência no pós-eleições antecipadas de julho, dizem os estrategas de taxas do Citi. Após as eleições regionais do fim de semana, as sondagens para as legislativas de 23 de julho sugerem um governo Partido Popular-Vox, mas ainda não é garantido que o PP vá beneficiar com os fortes resultados de domingo, ou se ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.