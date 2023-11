DJ MARKET TALK: Dívida de Itália com bom desempenho após decisão da Moody's

(DJ Bolsa)-- As obrigações de Itália registam um desempenho superior às pares da Zona Euro esta segunda-feira, depois de a Moody's Investors Service ter mantido a notação Baa3, como esperado pelos mercados, e ter revisto o outlook para estável. "Esta decisão reflete uma estabilização das perspetivas para a robustez económica do país, a saúde do setor bancário e a dinâmica da dí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.