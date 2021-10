DJ MARKET TALK: Dívida do Japão focada em potencial cargo de Sanae Takaichi

(DJ Bolsa)-- Um desenvolvimento político do Japão muito observado de perto é qual vai ser o cargo de Sanae Takaichi, diz a SMBC Nikko. Takaichi, que perdeu as eleições à liderança do partido do governo na quarta-feira, tem defendido políticas de estímulo agressivas e adiar o objetivo de alcançar um superavit orçamental primário até que seja alcançada a meta de 2% de inflação. Alguns media ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

