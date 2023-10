DJ MARKET TALK: Dívida indexada à inflação protege contra riscos - Saxo

(DJ Bolsa)-- As obrigações indexadas à inflação dão aos investidores um "excelente rácio risco-recompensa" porque dão proteção tanto contra o risco de taxas de juro demasiado elevadas e o risco de a inflação prevista ser demasiado baixa, disse a estratega sénior de rendimento fixo do Saxo Althea Spinozzi numa nota. Estas obrigações têm "exposição dupla à ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.