DJ MARKET TALK: Dívida soberana alemã parece barata - HSBC

(DJ Bolsa)-- A dívida soberana alemã está barata nos níveis atuais, tendo em conta o clima económico e a possibilidade de choques durante o verão, diz o estratega do HSBC Chris Attfield. O prémio pelo "seguro" da dívida alemã tem sido descontado desde maio, deixando o risco-recompensa para comprar Bunds a parecer favorável, diz. Tradicionalmente, o verão é uma altura em que fatores desconhecidos podem materializar-se ...

