DJ MARKET TALK: Dívida soberana da Zona Euro pode ser beneficiada no verão

(DJ Bolsa)-- Os padrões sazonais sugerem ventos favoráveis para as obrigações soberanas da Zona Euro em meados do verão, ainda que alguns fatores apontem para yields mais elevadas, diz Elmar Voelker, analista de rendimento fixo sénior da LBBW, numa nota. Embora a escolha de palavras decididamente "hawkish" da Reserva Federal dos EUA e do Banco Central Europeu sobre a inflação implique o risco de os players do mercado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.