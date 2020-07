DJ MARKET TALK: Dividend yield da Rio Tinto suporta ações em tempos de incerteza

(DJ Bolsa)-- O preço das ações da Rio Tinto deve ser suportado pelos investidores à procura de yields elevadas, especialmente porque os bancos australianos devem reduzir ou suspender os pagamentos devido à pandemia de coronavírus, disse a Morgans. Embora os preços do metal sejam voláteis, a Morgans vê o forte regresso da economia da China combinado com o estímulo global sincronizado como principais fontes de apoio para a procura de commodities.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

