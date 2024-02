DJ MARKET TALK: Dividendo da BHP é sinal de confiança no outlook

(DJ Bolsa)-- O mercado deve considerar o dividendo moderadamente superior ao previsto da BHP "como um reflexo da melhoria da confiança da BHP em relação às perspetivas para a procura/preços de commodities", disse Paul McTaggart, analista do Citi. A maior mineradora do mundo reportou um dividendo interino de $0,72 por ação, abaixo dos $0,90 do ano passado, mas acima da estimativa de $0,69. O Citi tem uma recomendaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.