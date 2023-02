DJ MARKET TALK: Dividendo da Engie acalma receios sobre retorno aos acionistas

(DJ Bolsa)-- O Ebitda e lucro líquido recorrente da Engie parecem praticamente em linha com o consenso, mas a proposta de um dividendo de EUR1,40 é mais elevada do que o consenso atual de que previa EUR1,25, diz o analista do Citi Piotr Dzieciolowski, numa nota. "Isto irá aliviar os receios de uma queda do payout ratio", diz o analista. Em termos de outlook, a expectativa da empresa de um lucro líquido recorrente para 2023 de EUR3,4 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.