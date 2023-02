DJ MARKET TALK: Dividendo da Telefónica pode estar em risco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Telefónica tem uma margem limitada para revisões em alta às expectativas dos resultados e o dividendo pode estar em risco numa altura em que algumas das pares estão a apresentar planos para retornos mais elevados, diz Keval Khiroya, analista do Deutsche Bank, numa nota de research. O DB corta a recomendação da telecom espanhola para manter face a comprar e reduz o preço-alvo para EUR5,00 face a EUR6,40. O ímpeto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.