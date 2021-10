DJ MARKET TALK: Dividendo especial da BMW no próximo ano é cada vez mais provável

(DJ Bolsa)-- A geração de capital mais elevada do que o esperado da BMW pode aumentar as probabilidades de a fabricante de automóveis pagar um dividendo especial aos acionistas no próximo ano, dizem analistas do Deutsche Bank. A BMW aumentou recentemente o outlook para algumas métricas de resultados para o total do ano, o que "mais uma vez demonstra quão bem a escassez [de chips] tem sido gerida pela empresa", dizem. "... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

