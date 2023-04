DJ MARKET TALK: Divisão de gás da Eni em foco durante primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- Os resultados do primeiro trimestre da Eni devem manter-se relativamente fortes, apesar do enfraquecimento do ambiente macroeconómico, com a expectativa de que a comercialização de gás seja uma área central de foco para os investidores, disse Biraj Borkhataria, da RBC Capital Markets. O banco aponta a um lucro líquido de EUR2,48 mil milhões, enquanto a geração de liquidez deve ser penalizada pela queda dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.