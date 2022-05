DJ MARKET TALK: Divisão do HSBC provavelmente não criaria valor

(DJ Bolsa)-- Uma divisão do HSBC Holdings provavelmente não criaria valor, diz o Jefferies numa nota de research em relação às notícias dos media que ligam a Ping An, a maior acionista do banco, a planos de uma separação dos negócios centrados na Ásia do resto do grupo. Contudo, os investidores do banco do Reino Unido podem ver benefícios se os acionistas pressionarem a administração do banco a ter ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone