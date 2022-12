DJ MARKET TALK: Divisão no BOE reflete decisões difíceis para 2023

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, elevou as taxas de juro mais 50 pontos base para 3,5%, como esperado pelos mercados, mas a divisão nos votos com dois dos nove elementos a preferirem manter as taxas e outro a preferir uma subida de 75 pontos base, mostra que foi um processo difícil, diz Hussain Mehdi, estratega de macroeconomia e investimento da HSBC Asset Management. "O banco central encontra-se numa posição cada vez mais difí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.