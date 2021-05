DJ MARKET TALK: Dólar desce com Fed a acalmar receios sobre inflação

(DJ Bolsa)-- O dólar desce depois de responsáveis da Reserva Federal dos EUA terem contrariado os receios acerca das pressões inflacionistas, reduzindo a perspetiva de um recuo nos estímulos. O índice do dólar DXY desceu 0,2% para um mínimo de quatro meses e meio de 89,6010, enquanto o EUR/USD acelerou 0,2% para um máximo equivalente de 1,2254, de acordo com a FactSet. Os responsáveis da Fed Raphael Bostic, James Bullard ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

