DJ MARKET TALK: Dólar e yields precisam de dados robustos dos EUA

(DJ Bolsa)-- Os dados económicos dos EUA, especialmente os do mercado de trabalho, têm de continuar robustos para manter o dólar e as yields dos EUA em alta, diz o analista do MUFG Derek Halpenny numa nota. A correção em baixa das yields das obrigações esta semana depois dos dados mais fracos que o esperado do emprego da Automatic Data Processing "mostra a importância dos dados do mercado de trabalho para manter a economia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.