DJ MARKET TALK: Dólar em mínimo de uma semana após acordo na Ásia

(DJ Bolsa)-- O índice do dólar DXY recua 0,3% para um mínimo de uma semana de 92,49 depois de as notícias do acordo comercial na região Ásia-Pacífico terem melhorado o sentimento, penalizando o dólar enquanto ativo seguro. Os mercados de ações subiram depois da assinatura do pacto entre 15 países, formando a Parceria Económica Abrangente Regional, com os dados sólidos da China a darem um impulso adicional.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone