DJ MARKET TALK: Dólar pode cair com deficit comercial dos EUA

(DJ Bolsa)-- A BMO Capital Markets estima que o dólar caia cerca de 3%-4% este ano, à medida que o deficit comercial dos EUA se deteriora. As exportações não aceleraram tanto quanto as importações na recuperação inicial do choque da pandemia, dizem os estrategas cambiais da BMO. "Uma vez que os EUA importam bens de consumo e exportam bens de capital, este desequilíbrio pode continuar até ao fim de 2021 (pelo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone