DJ MARKET TALK: Dólar valoriza quando ações registam ganhos acentuados

(DJ Bolsa)-- O estatuto do dólar como ativo seguro não impediu a moeda de valorizar quando as ações dos EUA registaram ganhos acentuados na segunda-feira, diz o Saxo Bank. "O apetite pelo risco voltou ontem [segunda-feira], e mesmo assim o dólar manteve-se firme, tendo mesmo chegado a subir, uma combinação estranha de desenvolvimentos que criaram uma narrativa", diz John Hardy, do Saxo Bank. A subida das yields dos Treasurys ...

