DJ MARKET TALK: Dow registou fechos recorde todos os anos desde 2013

(DJ Bolsa)-- O Dow estabeleceu um recorde em cada um dos últimos nove anos, incluindo 2021, de acordo com a Dow Jones Market Data. Não é a mais longa das sequências: bateu recordes todos os anos entre 1989 e 2001, mas em 2017, o Dow bateu o recorde de maior número de fechos recorde, 71, e durante a década 2011-2020 registou 244 novos fechos recorde. Essa década só perde para 1991-2000, quando teve 299 fechos recorde. O recorde ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone