DJ MARKET TALK: Draghi deve permanecer no cargo até final do mandato

(DJ Bolsa)-- O J.P.Morgan prevê que Mario Draghi permaneça como primeiro-ministro de Itália até ao final do mandato no início de 2023. Os economistas do J.P.Morgan baseiam esta previsão no que chamam de escala e ambição sem precedentes dos planos de Itália apresentados ao Fundo de Recuperação da UE. O plano do governo italiano detalha um grande esforço de gastos no valor de mais de 10% do PIB até 2026,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone