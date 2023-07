DJ MARKET TALK: Duração de taxas elevadas da Fed mais importante que pico

(DJ Bolsa)-- O período de tempo em que a Reserva Federal dos EUA vai manter as taxas elevadas é mais importante que saber se a taxa terminal será 25 pontos base mais elevada ou não, refere Eric Winograd, diretor de research económico para economias desenvolvidas da AllianceBernstein. "Mais elevadas por mais tempo é o caminho a seguir e mais tempo é mais importante do que mais elevadas", refere numa nota. A Fed aumentou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.