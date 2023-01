DJ MARKET TALK: Dúvidas sobre o BOE podem pesar na libra

(DJ Bolsa)-- O ceticismo sobre a determinação do Banco de Inglaterra, ou BOE, para lutar contra a inflação pode pressionar a libra até à próxima reunião do banco central, diz o Commerzbank. O BOE deve subir as taxas 50 pontos base a 2 de fevereiro, uma vez que os dados desta semana mostraram que a inflação continua elevada e o mercado de trabalho rígido, diz a analista cambial do Commerzbank You-Na Park-Heger ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.