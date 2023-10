DJ MARKET TALK: É demasiado cedo para BCE decidir sobre reinvestimentos do PEPP

(DJ Bolsa)-- As discussões na reunião do Banco Central Europeu de quinta-feira devem focar-se nos reinvestimentos do Programa de Compras de Emergência Pandémica, ou PEPP, e no outlook para a política monetária futura, mas é demasiado cedo para uma decisão para terminar os reinvestimentos do PEPP, diz Mohit Kumar, economista-chefe para a Europa do Jefferies, numa nota. "Pensamos que é demasiado cedo para fazer quaisquer ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.