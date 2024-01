DJ MARKET TALK: É demasiado cedo para esperar cortes agressivos de taxas - FMI

(DJ Bolsa)-- É demasiado cedo para retirar conclusões sobre os níveis de cortes de taxas dos bancos centrais este ano, segundo Gita Gopinath, vice-diretora-geral do Fundo Monetário Internacional. "Os mercados preveem que os bancos centrais cortem as taxas de juro agressivamente -- acho que é prematuro retirar essa conclusão", disse Gopinath num painel de discussão no Fórum Económico Mundial em Davos. O trabalho ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.