DJ MARKET TALK: É prematuro apostar no fim da restrição do BCE

(DJ Bolsa)-- Os mercados reajustaram acentuadamente a fase final do ciclo de restrição do Banco Central Europeu e preveem um pico das taxas em breve, mas isto é prematuro ainda que o banco central tenha passado para uma abordagem reunião a reunião após a subida de 50 pontos base de quinta-feira, dizem estrategas do Société Générale. "As subidas de taxas do BCE ainda não terminaram", dizem os estrategas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.