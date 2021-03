DJ MARKET TALK: É provável mais uma crise da lira após mudança no banco central

(DJ Bolsa)-- A nomeação de Sahap Kavcioglu como governador do banco central da Turquia deve ser interpretada pelo mercado como um regresso às políticas pouco ortodoxas que agitaram os investidores e contribuíram para uma grande venda da lira no ano passado, refere Piotr Matys, estratega sénior de mercado de forex no Rabobank. Tendo em conta que as reservas de câmbio da Turquia já são escassas e insuficientes para impulsionar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

