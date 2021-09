DJ MARKET TALK: É tempo de BCE deixar compras "significativamente mais elevadas"

(DJ Bolsa)-- A NatWest Markets espera uma redução marginal das compras de obrigações do Programa de Compras de Emergência Pandémica, ou PEPP, no quarto trimestre, juntamente com mais flexibilidade, refere. "É provavelmente tempo de abandonar a expressão [de compras] 'significativamente mais elevadas' e voltar a uma posição mais flexível", refere o economista-chefe para a Zona Euro Giovanni Zanni ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone