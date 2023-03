DJ MARKET TALK: ECB deve manter atenção na luta contra a inflação

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu continua altamente preocupado sobre a inflação, dizem os estrategas da TD Securities depois do aumento de 50 pontos base do banco central esta quinta-feira. Os estrategas referem-se em particular ao comunicado do BCE de que a "inflação deve continuar bastante elevada durante muito tempo". Isto não parece ser um BCE que quer parar de aumentar as taxas de juro por agora, mas o comunicado reflete ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.