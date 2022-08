DJ MARKET TALK: Economia alemã deve entrar em recessão mas ligeira

(DJ Bolsa)-- O outlook para a economia alemã agravou-se ligeiramente em agosto, diz Salomon Fiedler, do Berenberg, numa nota. Depois da forte queda dos meses anteriores, o equilíbrio entre otimistas e pessimistas caiu ainda mais na sondagem de agosto do ZEW a analistas financeiros. O indicador continua a alguma distância dos níveis vistos em crises anteriores, como a pandemia, a crise financeira global que começou em 2007 ou a deterioraç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone