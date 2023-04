DJ MARKET TALK: Economia alemã deve ter evitado recessão este ano - Citi

(DJ Bolsa)-- A economia alemã deve crescer acima da tendência durante o resto do ano e por isso evitar uma recessão técnica, diz Christian Schulz, economista-chefe para a Europa do Citi, numa nota. "A dissipação da crise da energia, a aceleração do crescimento dos salários, o mercado laboral robusto, os lucros fortes e o investimento acumulado apontam todos para mais ímpeto de crescimento daqui para a frente"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.