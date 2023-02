DJ MARKET TALK: Economia alemã parece destinada a contrair no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A contração económica da Alemanha no quarto trimestre revela que os agregados familiares sofreram um forte impacto da inflação e isto não deve mudar significativamente no primeiro trimestre, refere o economista-chefe do HSBC para a Alemanha, Stefan Schilbe, numa nota. Contudo, o mercado de trabalho do país deve continuar restrito, e a certo ponto os aumentos salariais devem ajudar o consumo privado a recuperar, diz.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.