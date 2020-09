DJ MARKET TALK: Economia alemã recuperou acentuadamente no 3T

(DJ Bolsa)-- O indicador alemão de desenvolvimento de curto prazo da economia empresarial não-financeira contraiu 1,3% em cadeia em agosto, e o Commerzbank diz que isso essa é mais uma indicação de que a recuperação económica perdeu fôlego no verão. Em parte, isso acontece porque "alguns setores de serviços continuam a pagar a fatura pesada da pandemia", disse Ralph Solveen, vice-responsável de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone