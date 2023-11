DJ MARKET TALK: Economia alemã será pressionada por fragilidade da indústria

(DJ Bolsa)-- A economia alemã deve ter contraído mais do que o previsto inicialmente, alerta Melanie Debono, da Pantheon Macroeconomics, depois de a produção industrial ter caído mais do que o esperado em setembro. A maior economia da Zona Euro contraiu apenas ligeiramente no terceiro trimestre, 0,1% de acordo com a primeira estimativa publicada na semana passada. Mas com a indústria em baixa, esta leitura deve ser revista em baixa para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.