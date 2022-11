DJ MARKET TALK: Economia britânica deve enfrentar contração cumulativa

(DJ Bolsa)-- O PIB real do Reino Unido deve contrair 1,6% em 2023 e 0,5% em 2024, já que as famílias devem enfrentar uma forte restrição do custo de vida nos próximos dois anos com taxas de juro mais altas e um suporte orçamental limitado, disse o economista do Citi Benjamin Nabarro numa nota de research. Prevê-se que o primeiro-ministro Rishi Sunak implemente uma postura orçamental significativamente mais rígida do que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.