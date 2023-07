DJ MARKET TALK: Economia britânica deve entrar em recessão ligeira este ano

(DJ Bolsa)-- Há alguns sinais iniciais de que as subidas das taxas de juro no Reino Unido começam a pesar mais na atividade real, refere a Capital Economics numa nota. A firma espera que esta influência cresça nos próximos seis meses, levando a atividade dos setores mais sensíveis às taxas a penalizar a economia em geral e a causar uma recessão ligeira este ano. O Banco de Inglaterra, ou BOE, aumentou as taxas de juro ao ritmo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.