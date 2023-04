DJ MARKET TALK: Economia britânica deve evitar recessão mas estagnar em 2023

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido pode evitar uma recessão técnica em 2023, mas ainda assim cair para uma estagnação, refere o economista sénior do Deutsche Bank Sanjay Raja numa nota. "Vemos uma estagnação do Reino Unido este ano, antes de uma expansão em 2024", refere o economista. O Deutsche Bank espera que os dados económicos do Reino Unido de quinta-feira revelem um crescimento do PIB de 0,1% em cadeia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.