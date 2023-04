DJ MARKET TALK: Economia chinesa enfrenta desafio com investimento privado

(DJ Bolsa)-- O investimento do setor privado da China cresceu apenas 0,6% ao ano no primeiro trimestre, significativamente menos do que o aumento de 10,0% registado pelas empresas estatais, um forte contraste que a Pantheon Macroeconomics vê como um desafio para a economia. A empresa de consultoria prevê que o investimento privado acabe por melhorar, citando a posição de apoio de Beijing às empresas de tecnologia e financiamento adicional ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.